Необходима доработка фильтра товаров.

CMS - NetCat 5.0

Первая задача - вывод количества товаров в подкатегории. На приложенном скриншоте фильтр для одного из разделов. В "блоке 1" - список подкатегорий, рядом с каждой подкатегорией необходимо в скобочках выводить количество товаров в ней.

Вторая задача. Кроме подкатегорий в фильтре есть дополнительные параметры - вес, размер и тд ("блок2"). Необходимо сделать неактивными ссылки из блока дополнительных товаров, если в выбранной подкатегории товары с такими параметрами отсутствуют.

Например, если пользователь выбрал подкатегорию "динамометры", то необходимо проверить с какими параметрами есть товары в этой подкатегории. Если есть товары с "грузоподъемностью" 1-200гр, 60-150кг и 300-600кг , то эти параметры в "блоке 2" сделать активными ссылками, остальные - неактивными.

Так необходимо проверить каждый из типов параметров. Список подкатегорий и параметров в каждом разделе отличается.

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