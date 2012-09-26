Адаптация шаблона под CMS

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Всем привет.

Задача такая:

Есть шаблон от Joomla и есть самописная CMS

1. нужно превратить в статику главную страницу

1.1 поправить элементы дизайна, стиля.

2. создать внутреннюю страницу отталкиваясь от главной

3. натянуть получившийся шаблон на мою CMS

Joomla
13 лет назад
NetSkriper
Алексей 
54 года
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

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