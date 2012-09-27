Flash webcam to rtmp

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки112 просмотров

Приветствую!

Необходимо разработать на ActionScript приложение которое захватывает видео с вебкамеры и звук с микрофона и передает на сервер по протоколу RTMP

uri - rtmp://xxx.xxx.xxx.xxx:1935/live

прототипом может служить TarantinovWebCam2

13 лет назад
nksys
39 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

fulkovv
Филипп 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$150
4 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
С оплатой не заставил ждать, все ок.

Заявки фрилансеров

fulkovv
Филипп 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад