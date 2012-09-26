Написать импортер из MYSQL в Excel

Здравствуйте, Требуется реализовать Импортер из базы данных MySQL в Excel

как должно это все выглядеть :

1)Код должен быть простой который легко будет понять и изменить нюансы.

2)В При креплениях файл как должно это все быть примерно.

Предоплата возможно только на стадии разработки.то-есть когда будут показаны прототипы разработки в действие.

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