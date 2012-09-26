Проект-сервис по созданию popup-окон

Нужно изготовить проект-сервис для создания пользователями всплывающих Popup окон.

На самом сервисе пользователь должен как конструктор собрать Окно, а затем поставить код к себе на сайт.

Окна должны интегрироваться с популярными российскими сервисами e-mail рассылок и работать и на блогах WordPress (например плагин), а также на сайтах HTML, PHP.

Нужно сделать примерно по аналогии и функционалу, как на сайте quickgush.com.

Пишите сроки и стоимость.