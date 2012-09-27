Набор игр-тестов на javascript/php

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки186 просмотров

Требуется написать систему тренировки слов с помощью набора из 6 игр.

Все детали подробно описаны во вложении.

Срок - 3-4 дня.

JavaScriptPHP
13 лет назад
Rizant
Андрей 
33 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

yorgoklf
Евгений 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
1 отзыв
13 лет назад
$100
4 дня

Заявки фрилансеров

yorgoklf
Евгений 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
1 отзыв
13 лет назад