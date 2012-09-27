Нужен человек знающий хорошо вордпресс, html, php и немного фотошоп. есть уже готовая тема, ее нужно местами видоизменить, и в течении 2-3х дней делать изменения, которые будет давать не тихнический человек. об ...
Карты Яндекс или Гугл для Joomla
Требуется установить модуль для показа объектов с координатами на картах по аналогии как это реализовано на Яндексе (слева адреса-справа карты; все интерактивное)
Заявки фрилансеров
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