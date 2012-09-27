Карты Яндекс или Гугл для Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки122 просмотра

Требуется установить модуль для показа объектов с координатами на картах по аналогии как это реализовано на Яндексе (слева адреса-справа карты; все интерактивное)

Joomla
13 лет назад
gvi
58 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров