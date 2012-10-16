Требуется написать систему тренировки слов с помощью набора из 6 игр. Все детали подробно описаны во вложении. Срок - 3-4 дня.
Блок с сорт. нодов по трем парам. на Drupal 7
На сайте http://www.brainfit.pro необходимо сделать блок, куда будут выводиться названия нодов и дата проведения. Это необходимо сделать на страницах:
• http://www.brainfit.pro/personal-effectiveness
• http://www.brainfit.pro/fastread
• http://www.brainfit.pro/kinoclub
На данный момент блок расположен слева и информация туда заносится вручную. Необходимо же реализовать следующую логику работы.
Ноды попадают в блок автоматически при создании нода. Распределение между тремя страницами, указанными выше, происходит в зависимости от первого тега (tue, wed или th соответственно). Если тега нет или он отличается от представленных, то нод не попадает в этот блок.
Уже внутри блока называния нодов распределяются на три типа:
• первыми идут ноды, второй тег которых closereg. В блоке отображается только название нода
• вторыми идут ноды, второй тег которых 2. В блоке отображается название нода и дата проведения в формате ДД.ММ.
• третьими идут ноды, третий тег которых 3 (надо учесть, что третий тег будет только у этого типа нодов). В блоке отображается только название нода.
Далее самое интересное.
При наведении на любое название нода появляется jQuery tooltip. Для каждого из трех типов нодов разные тултипы.
Для первого типа:
• текст из блока Summary,
• ссылка на страницу нода,
• кнопка оставить заявку (работает, как на странице http://www.brainfit.pro/past-event ),
• изображение, которое видно только в тултипе
Для второго типа:
• текст из блока Summary,
• ссылка на страницу нода,
• кнопка регистрация (работает, как на странице http://www.brainfit.pro/events )
Для третьего типа:
• текст из блока Summary,
• ссылка на страницу нода
Соответственно при изменении тегов ноды могут перемещаться со страницы на страницу и в любой из трех типов.
От вас требуется техническая реализация и один единственный момент по верстке: разместить блок только на трех страницах в том месте, где он находится сейчас.
Никакого дизайна от вас не требуется.
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