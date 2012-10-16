Блок с сорт. нодов по трем парам. на Drupal 7

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки170 просмотров

На сайте http://www.brainfit.pro необходимо сделать блок, куда будут выводиться названия нодов и дата проведения. Это необходимо сделать на страницах:

http://www.brainfit.pro/personal-effectiveness

http://www.brainfit.pro/fastread

http://www.brainfit.pro/kinoclub

На данный момент блок расположен слева и информация туда заносится вручную. Необходимо же реализовать следующую логику работы.

Ноды попадают в блок автоматически при создании нода. Распределение между тремя страницами, указанными выше, происходит в зависимости от первого тега (tue, wed или th соответственно). Если тега нет или он отличается от представленных, то нод не попадает в этот блок.

Уже внутри блока называния нодов распределяются на три типа:

• первыми идут ноды, второй тег которых closereg. В блоке отображается только название нода

• вторыми идут ноды, второй тег которых 2. В блоке отображается название нода и дата проведения в формате ДД.ММ.

• третьими идут ноды, третий тег которых 3 (надо учесть, что третий тег будет только у этого типа нодов). В блоке отображается только название нода.

Далее самое интересное.

При наведении на любое название нода появляется jQuery tooltip. Для каждого из трех типов нодов разные тултипы.

Для первого типа:

• текст из блока Summary,

• ссылка на страницу нода,

• кнопка оставить заявку (работает, как на странице http://www.brainfit.pro/past-event ),

• изображение, которое видно только в тултипе

Для второго типа:

• текст из блока Summary,

• ссылка на страницу нода,

• кнопка регистрация (работает, как на странице http://www.brainfit.pro/events )

Для третьего типа:

• текст из блока Summary,

• ссылка на страницу нода

Соответственно при изменении тегов ноды могут перемещаться со страницы на страницу и в любой из трех типов.

От вас требуется техническая реализация и один единственный момент по верстке: разместить блок только на трех страницах в том месте, где он находится сейчас.

Никакого дизайна от вас не требуется.

DrupaljQuery
13 лет назад
alpinapub
35 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

aaagepard
38 лет
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Был
9 лет назад
13 лет назад
$100
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aaagepard
38 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад

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