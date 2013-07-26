aaagepard

Александр Афанасьев aaagepard

 
38 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

valdisX
Влад 
49 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$150
10 баллов
12 лет назад
Доработка сайта
Drupal
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
1qwerty
43 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
$15
10 баллов
12 лет назад
Drupal. Модуль
Drupal
Вносились правки в самописный модуль (сайт на Drupal) и в javaScript. Оперативно и по заданию +
Четкая постановка задачи, моментальная оплата. Отличный заказчик!
Ответный отзыв
freebill
Сергеев 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$5
10 баллов
12 лет назад
Небольшая правка на сайте Drupal
Drupal
Оперативно. Качественно.
Четкая постановка задачи, своевременная оплата.
Ответный отзыв
vovakazakevich
53 года
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$50
10 баллов
12 лет назад
Настройка вывода материалов на страницу Drupal 7
Drupal
Проэкт выполнен оперативно, правки вносились быстро, проблем не возникло. Спасибо!
Отличный заказчик. Четкая и понятная постановка задачи. Оплата без задержек. Рекомендую!
Ответный отзыв
den3000
Борис 
44 года
15 лет в сервисе
Был
17 дней назад
$10
10 баллов
12 лет назад
2 правки на сайте
Александр помог решить несколько нетривиальных задач, оставшихся недоделанными после предыдущего разработчика. Поразило умение очень быстро разобраться в чужом г... коде )) и выполнить работу за полчаса на 10 баллов. Успехов в делах, исполнителя в закладки!
Четкая постановка задачи и своевременная оплата. Спасибо за заказ, был рад сотрудничеству! Рекомендую!
Ответный отзыв
Показать больше отзывов
Веб-программирование
7 отзывов
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
5 отзывов
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
HTML-верстка
2 отзыва
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $100
от 7 дней
нет рейтинга