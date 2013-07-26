Отзывы заказчиков
$150
10 баллов
12 лет назад
Drupal
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$15
10 баллов
12 лет назад
Drupal
Вносились правки в самописный модуль (сайт на Drupal) и в javaScript. Оперативно и по заданию +
Ответный отзыв
Четкая постановка задачи, моментальная оплата. Отличный заказчик!
$5
10 баллов
12 лет назад
Drupal
Оперативно. Качественно.
Ответный отзыв
Четкая постановка задачи, своевременная оплата.
$50
10 баллов
12 лет назад
Drupal
Проэкт выполнен оперативно, правки вносились быстро, проблем не возникло. Спасибо!
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Четкая и понятная постановка задачи. Оплата без задержек. Рекомендую!
$10
10 баллов
12 лет назад
Александр помог решить несколько нетривиальных задач, оставшихся недоделанными после предыдущего разработчика. Поразило умение очень быстро разобраться в чужом г... коде )) и выполнить работу за полчаса на 10 баллов. Успехов в делах, исполнителя в закладки!
Ответный отзыв
Четкая постановка задачи и своевременная оплата. Спасибо за заказ, был рад сотрудничеству! Рекомендую!
Веб-программирование
7 отзывов
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
5 отзывов
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
HTML-верстка
2 отзыва
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $100
от 7 дней
нет рейтинга