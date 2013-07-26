Александр помог решить несколько нетривиальных задач, оставшихся недоделанными после предыдущего разработчика. Поразило умение очень быстро разобраться в чужом г... коде )) и выполнить работу за полчаса на 10 баллов. Успехов в делах, исполнителя в закладки!