Flash-разработчик

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  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки92 просмотра

Нужен Flash разработчик.

Критерий отбора должен знать AS3 очень срочно нужна помощь.

Пишите буду рад всем понимающим флеш разработчикам.

С Уважением, Сергей.

13 лет назад
wolfmaster
Сергей 
32 года
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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