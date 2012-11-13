Здравствуйте уважаемые фрилансеры. Мне нужен веб программист работающий с opencard cms Ждву предложений С Уважением.
Доработки магазина на shopCMS
Имеется проект (интернет-магазин) на shopCMS (одной из старых версий).
Имеется круг задач по доработке проекта. Название и доступы в приват исполнителю.
Сразу предупреждаю:
1. По проекту работало в разное время несколько специалистов (и не очень специалистов), поэтому допускаю, что в коде - каша. Никакой рефакторинг никто, конечно же, не производил.
2. Может показаться, что для некоторых задач необходим дизайнер. Так вот, дизайнера, к сожалению, нет, т.е. все задачи необходимо по максимуму решать без привлечения сторонних специалистов, т.к. бюджет as usual ограничен.
3. Срок выполнения задач - ASAP. Нужно действительно срочно. Срочность выполнения будет учитываться при расчете в виде бонусов.
Задачи по большей части - мелочи, ничего сложного.
Общий список задач:
.....
*2.1. Провести корректировку шапки: сжать размещенную информацию до 2 строк.
2.2. Отгрузка товаров на Я.Маркет. Нужно поправить скрипт генерации YML (он есть, но некорректно работает).
2.3. Реализация "промежуточного" каталога - ярлыков для категорий.
3. :
*3.1. Сайт тормозит: оптимизация кода?.
*3.3. Убрать значки над логотипом.
3.4. Поменять иконки рядом с описанием товара. (будут предоставлены)
3.5. Убрать верхнее меню: регистрация/авторизация (переместить в вертикальное меню-каталог), корзина (переместить в виде отдельной кнопки, разместить рядом с кнопкой заказа звонка).
*3.6. Интерфейс корзины: убрать "заказ без регистрации"; количество по умолчанию - 1; восстановить функциональность калькулятора позиций.
3.7. Убрать надпись "позвонить нам" - заменить на соответствующую пиктограмму (телефон); сократить режим работы. Уместить всю необходимую информацию в 2 строки.
*3.8. Укрупнить телефоны и текстовую информацию на главной странице.
3.9. Изменить цвет кнопки "найти" - сделать ее красной.
*3.10. Изменить шрифт на проекте: Arial.
*3.11. Изменить стиль отображения заголовков: пассив - черный, ховер - красный. Аналогично Я.Маркету. Изменить стиль отображения пунктов каталога: пассив - синий, ховер - красный. http://clip2net.com/s/2kzBr
*3.12. Все активные ссылки на проекте аналогично: пассив - синий, актив - красный. http://clip2net.com/s/2kzBr
*3.14. На главной странице и во всех "промежуточных" разделах необходимо создать и разместить дополнительные блоки ротации - "новинки" и "популярные товары".
*3.15. В нижней части каждой страницы (футер) необходимо включить дублирующую информацию: контактные телефоны, режим работы.
3.16. Необходимо разработать и внедрить виджет "корзины": пассив - кнопка; ховер - отображение количества товаров и суммы, актив - переход в корзину.
*3.17. Увеличить описание товара. (страница товара).
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Пункты выдраны из общего ТЗ, поэтому не все очевидно и понятно - в любом случае, пункты будут проговариваться, все объясню, все покажу.
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Внимание!
Рассматриваю варианты:
1. Апгрейда shopCMS и приведения проекта в адекватное состояние.
2. Переноса проекта на другую CMS.
Обязательное условие - скромный бюджет.
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Внимание! Для тех, кто заинтересован:
Помимо бонуса за срочность и качество исполнения задач, есть также:
1. Объемы работы по другим проектам для контент-менеджеров, кодеров, разработчиков.
2. Работа по данному проекту в рамках "программы поддержки" - контент-менеджмент, поддержка работоспособности, мелкие коррективы с постоянным ежемесячным бюджетом. Обсуждается по результату.
Работаю с новичками, студентами, работу для адекватных людей всегда найду. Хороший отзыв гарантируется :)
Оплата исключительно по факту! Оплачивается посредством: WMR, ЯД, возможно - платежные системы типа blizko/contact и т.д.
Пожалуйста:
1. Указывайте, что готовы сделать, за какой срок, за какие деньги.
2. Указывайте примеры выполненных работ.
3. Заполняйте заявку с суммой и датой.
4. Не отвечайте на этот тендер с заявками, превышающими указанный бюджет.
Спасибо за внимание.
Выбранный исполнитель
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