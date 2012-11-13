Доработки магазина на shopCMS

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки126 просмотров

Имеется проект (интернет-магазин) на shopCMS (одной из старых версий).

Имеется круг задач по доработке проекта. Название и доступы в приват исполнителю.

Сразу предупреждаю:

1. По проекту работало в разное время несколько специалистов (и не очень специалистов), поэтому допускаю, что в коде - каша. Никакой рефакторинг никто, конечно же, не производил.

2. Может показаться, что для некоторых задач необходим дизайнер. Так вот, дизайнера, к сожалению, нет, т.е. все задачи необходимо по максимуму решать без привлечения сторонних специалистов, т.к. бюджет as usual ограничен.

3. Срок выполнения задач - ASAP. Нужно действительно срочно. Срочность выполнения будет учитываться при расчете в виде бонусов.

Задачи по большей части - мелочи, ничего сложного.

Общий список задач:

.....

*2.1. Провести корректировку шапки: сжать размещенную информацию до 2 строк.

2.2. Отгрузка товаров на Я.Маркет. Нужно поправить скрипт генерации YML (он есть, но некорректно работает).

2.3. Реализация "промежуточного" каталога - ярлыков для категорий.

3. :

*3.1. Сайт тормозит: оптимизация кода?.

*3.3. Убрать значки над логотипом.

3.4. Поменять иконки рядом с описанием товара. (будут предоставлены)

3.5. Убрать верхнее меню: регистрация/авторизация (переместить в вертикальное меню-каталог), корзина (переместить в виде отдельной кнопки, разместить рядом с кнопкой заказа звонка).

*3.6. Интерфейс корзины: убрать "заказ без регистрации"; количество по умолчанию - 1; восстановить функциональность калькулятора позиций.

3.7. Убрать надпись "позвонить нам" - заменить на соответствующую пиктограмму (телефон); сократить режим работы. Уместить всю необходимую информацию в 2 строки.

*3.8. Укрупнить телефоны и текстовую информацию на главной странице.

3.9. Изменить цвет кнопки "найти" - сделать ее красной.

*3.10. Изменить шрифт на проекте: Arial.

*3.11. Изменить стиль отображения заголовков: пассив - черный, ховер - красный. Аналогично Я.Маркету. Изменить стиль отображения пунктов каталога: пассив - синий, ховер - красный. http://clip2net.com/s/2kzBr

*3.12. Все активные ссылки на проекте аналогично: пассив - синий, актив - красный. http://clip2net.com/s/2kzBr

*3.14. На главной странице и во всех "промежуточных" разделах необходимо создать и разместить дополнительные блоки ротации - "новинки" и "популярные товары".

*3.15. В нижней части каждой страницы (футер) необходимо включить дублирующую информацию: контактные телефоны, режим работы.

3.16. Необходимо разработать и внедрить виджет "корзины": пассив - кнопка; ховер - отображение количества товаров и суммы, актив - переход в корзину.

*3.17. Увеличить описание товара. (страница товара).

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Пункты выдраны из общего ТЗ, поэтому не все очевидно и понятно - в любом случае, пункты будут проговариваться, все объясню, все покажу.

----

Внимание!

Рассматриваю варианты:

1. Апгрейда shopCMS и приведения проекта в адекватное состояние.

2. Переноса проекта на другую CMS.

Обязательное условие - скромный бюджет.

---

Внимание! Для тех, кто заинтересован:

Помимо бонуса за срочность и качество исполнения задач, есть также:

1. Объемы работы по другим проектам для контент-менеджеров, кодеров, разработчиков.

2. Работа по данному проекту в рамках "программы поддержки" - контент-менеджмент, поддержка работоспособности, мелкие коррективы с постоянным ежемесячным бюджетом. Обсуждается по результату.

Работаю с новичками, студентами, работу для адекватных людей всегда найду. Хороший отзыв гарантируется :)

Оплата исключительно по факту! Оплачивается посредством: WMR, ЯД, возможно - платежные системы типа blizko/contact и т.д.

Пожалуйста:

1. Указывайте, что готовы сделать, за какой срок, за какие деньги.

2. Указывайте примеры выполненных работ.

3. Заполняйте заявку с суммой и датой.

4. Не отвечайте на этот тендер с заявками, превышающими указанный бюджет.

Спасибо за внимание.

13 лет назад
UFFO_ru
39 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

hondab
39 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$200
7 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

hondab
39 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад

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