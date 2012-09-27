Woxar API

$5000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки157 просмотров

Woxar приложение предстовляет собой социальную сеть по обмену товарами.

Woxar API должно предоставить возможность использовать существующую базу другим приложениям.

Аутентификация должны быть выполнена на уровне facebook.

Каждый метод включает в себя первым параметром facebook_secret_id и woxar_session_id

На данном этапе API включает в себя следующие функции:

- Логин/логаут

- Ряд методов по расшариванию товара. Создание записи в таблице товаров. Загрузка изображений товара

- Поиск товара

- Обмен сообщениями внтури сети

- Отправка и обработка запроса на аренду товара

Сервисы должны возвращать данные в формате JSON.

Ориентировочная нагруза 100 concurrent users.

Хотелось бы написать это приложение на Ruby или PHP.

Но буду рассматривать любые варианты.

PHPRuby
13 лет назад
yevgenyv
Евгений 
48 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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