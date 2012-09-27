Требуется опытный Wordpress-разработчик для поддержки и обновления существующих сайтов и разработки новых проектов. Работа постоянная. Оплата почасовая.
Woxar API
Woxar приложение предстовляет собой социальную сеть по обмену товарами.
Woxar API должно предоставить возможность использовать существующую базу другим приложениям.
Аутентификация должны быть выполнена на уровне facebook.
Каждый метод включает в себя первым параметром facebook_secret_id и woxar_session_id
На данном этапе API включает в себя следующие функции:
- Логин/логаут
- Ряд методов по расшариванию товара. Создание записи в таблице товаров. Загрузка изображений товара
- Поиск товара
- Обмен сообщениями внтури сети
- Отправка и обработка запроса на аренду товара
Сервисы должны возвращать данные в формате JSON.
Ориентировочная нагруза 100 concurrent users.
Хотелось бы написать это приложение на Ruby или PHP.
Но буду рассматривать любые варианты.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуется web-программист для разработки и поддержания программных модулей автопортала, используются: PHP, Java, СУБД MySQL. В обязанности входит разработка и поддержка существующих проектов.Веб-программирование12 заявокЗакрыт12 лет назад
На сайте http://www.brainfit.pro необходимо сделать блок, куда будут выводиться названия нодов и дата проведения. Это необходимо сделать на страницах: • http://www.brainfit.pro/personal-effectiveness • http://www.brainfit.pro/fastread • http://www.brainfit.pro/kinoclub На ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
Нужен Flash разработчик. Критерий отбора должен знать AS3 очень срочно нужна помощь. Пишите буду рад всем понимающим флеш разработчикам. С Уважением, Сергей.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Доброго времени суток! Имеется сайт: new.itprogress.ru Сайт работает на UMI, туда прикручен онлайн-консультант (JivoSite). Задача: в целях мониторинга конверсии настроить цель в Яндекс.Метрике таким образом, чтобы обращение посетителя ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
Дано: магазин, работающий на Tienda (Joomla), Версия: 0.8.0. Надо: доделать оформление заказа (все шаги после корзины). Сейчас есть только подключенный модуль робокассы. ----------- Формы и методы оплаты: - наличные курьеру ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Добрый день ! Необходимо сверстать слайдер. http://caepco.inspire.kz/caepcoimg/slider.jpg Пжл сразу указывайте сроки и стоимость. Движение слайдера как на http://caepco.inspire.kz/ Но выглядеть должен 1 в 1.Веб-программирование8 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужна копия сайта prizarium.ru/, без дизайна. Подробности при переписке.Веб-программирование9 заявокЗакрыт12 лет назад
Сколько будет стоить обновление меню (изменить цены) на сайте ковер-пермь.рф и в какие сроки? Также есть меню с картинками в формате пдф. Если Вы можете достать из документа картинки и разместить на сайте ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт13 лет назад
- $350
Доброе утро господа. Нужны услуги специалиста по системе CMS Prestashop. Интересует качественная работа которую вы с гордостью сможете показать своим коллегам и заказчикам. Оплата по этапная ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт13 лет назад