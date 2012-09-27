Требуется написать систему тренировки слов с помощью набора из 6 игр. Все детали подробно описаны во вложении. Срок - 3-4 дня.
Требуется Wordpress-разработчик
Требуется опытный Wordpress-разработчик для поддержки и обновления существующих сайтов и разработки новых проектов.
Работа постоянная.
Оплата почасовая.
Заявки фрилансеров
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