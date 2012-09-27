Мониторинг серверов игры Minecraft

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Закрыт1 заявка123 просмотра

Нужен скрипт, плагин или мини-движок из своей админкой, для мониторинга игровых серверов MInecraft. По функционалу, должен быть похож на этот http://servera-minecraft.ru

Прошу указать примерную цену.

13 лет назад
angelsgood
Алексей 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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