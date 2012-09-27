Биржевой график в SVG на PHP

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки123 просмотра

Есть таблица в базе данных в которой находятся данные о совершенных сделках. Нужно построить биржевой график по этим сделкам в виде вертикальных полосок/баров в формате SVG. При наведении на вертикальную полосу должно показываться попап с данными по данному конретному бару (high/low/open/close).

Также на графике показать две горизонтальные линии - текущая цена по которой можно купить и текущая цена по которой можно продать. Эти данные тоже находится в БД. При наведении на линию показывать попап с ценой.

График должен красиво выглядеть (подобрать цвета).

Скрипту передается два параметра - цена деления по оси X и количество таких делений.

Например цена деления: 1 минута, количество - 300. График будет содержать 300 баров каждый отвечает за промежуток в минуту. Соотвественно на графике будут цены за последние 300 минут.

Или же цена деления - 1 час. Количество - 240. То есть на графике должно быть 240 баров, каждый из которых показывает данные за час. То есть мы увидим цены за последние 240 часов = 10 дней.

Должно получиться что-то вроде этого но с описанными интерактивными возможностями

http://finchart.ru/wp-content/uploads/images/1.gif

PHPWordPress
13 лет назад
Squash
41 год
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Скрипт для получения информации через API

    Есть система статистики для веб-проектов http://openstat.ru. У нее имеется возможность посредством API (http://wiki.openstat.ru/Openstat/OpenstatAPI) создавать и/или получать (выборочную) статистику по (созданному) счетчику. Задача: Необходимо написать PHP-скрипт, который будет обладать следующими функциями: ...

    PHP
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доработки магазина на shopCMS

    $250

    Имеется проект (интернет-магазин) на shopCMS (одной из старых версий). Имеется круг задач по доработке проекта. Название и доступы в приват исполнителю. Сразу предупреждаю: 1. По проекту ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • OpenCart

    Здравствуйте уважаемые фрилансеры. Мне нужен веб программист работающий с opencard cms Ждву предложений С Уважением.

    Opencart
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Woxar API

    $5000

    Woxar приложение предстовляет собой социальную сеть по обмену товарами. Woxar API должно предоставить возможность использовать существующую базу другим приложениям. Аутентификация должны быть выполнена на уровне facebook. Каждый метод включает в ...

    PHPRuby
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доработка компонента под Joomla

    $50

    Требуется минимальная доработка компонента DatsoGallery под Joomla 2.5, а именно: нужна возможность изменения загруженной фотки, то есть чтобы можно было открыть уже добавленную фотку и загрузить на ее место другую. Дата и ...

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • API карт Ramblera

    Требуется разработчик, способный переписать JavaScript имеющегося проекта http://vologdainfo.ru на API рамблер-карт. http://maps.rambler.ru/api/ В частности интересуют страницы (реализация карты) - http://vologdainfo.ru/obrazovanie и http://vologdainfo.ru/house/archangelskaya/7 Внимание!!! - на приведенных мной ...

    JavaScript
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Блок с сорт. нодов по трем парам. на Drupal 7

    На сайте http://www.brainfit.pro необходимо сделать блок, куда будут выводиться названия нодов и дата проведения. Это необходимо сделать на страницах: • http://www.brainfit.pro/personal-effectiveness • http://www.brainfit.pro/fastread • http://www.brainfit.pro/kinoclub На ...

    DrupaljQuery
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад