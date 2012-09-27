Биржевой график в SVG на PHP

Есть таблица в базе данных в которой находятся данные о совершенных сделках. Нужно построить биржевой график по этим сделкам в виде вертикальных полосок/баров в формате SVG. При наведении на вертикальную полосу должно показываться попап с данными по данному конретному бару (high/low/open/close).

Также на графике показать две горизонтальные линии - текущая цена по которой можно купить и текущая цена по которой можно продать. Эти данные тоже находится в БД. При наведении на линию показывать попап с ценой.

График должен красиво выглядеть (подобрать цвета).

Скрипту передается два параметра - цена деления по оси X и количество таких делений.

Например цена деления: 1 минута, количество - 300. График будет содержать 300 баров каждый отвечает за промежуток в минуту. Соотвественно на графике будут цены за последние 300 минут.

Или же цена деления - 1 час. Количество - 240. То есть на графике должно быть 240 баров, каждый из которых показывает данные за час. То есть мы увидим цены за последние 240 часов = 10 дней.

Должно получиться что-то вроде этого но с описанными интерактивными возможностями

http://finchart.ru/wp-content/uploads/images/1.gif