Написать класс стандарта для PHP_CodeSniffer

Проблема: нужно проверять код на соответствие стандарту кодирования (code standard), который немного отличается от общепринятого и построен на базе Zend code standard.

Нужно: написать файл конфигурации для PHP_CodeSniffer. Это простые РНР-классы, описывающие заданные правила.

Есть:

- существует CodeSniffer, которая проверяет файл на соответствие заданному стандарту (http://j.mp/codesniffer)

- у меня есть есть список правил, которые надо реализовать в коде конфигурации. По сути, это отход от стандарта Zend. Содержит около 10 правил, которые отличают наш стандарт от Zend.

Для проверки будут даны несколько php-файлов и список ожидаемых ошибок, которые в них найдёт CodeSniffer.