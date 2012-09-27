есть тестовый интернет-магазин-каталог товаров на престашоп 1.4.4, страницы с товарами и категориями объективно грузятся медленно, в первый раз по несколько секунд, 4-5 и более - зависит в т.ч. от уровня вложенности (повторный раз не учитываем, ...
Написать класс стандарта для PHP_CodeSniffer
Проблема: нужно проверять код на соответствие стандарту кодирования (code standard), который немного отличается от общепринятого и построен на базе Zend code standard.
Нужно: написать файл конфигурации для PHP_CodeSniffer. Это простые РНР-классы, описывающие заданные правила.
Есть:
- существует CodeSniffer, которая проверяет файл на соответствие заданному стандарту (http://j.mp/codesniffer)
- у меня есть есть список правил, которые надо реализовать в коде конфигурации. По сути, это отход от стандарта Zend. Содержит около 10 правил, которые отличают наш стандарт от Zend.
Для проверки будут даны несколько php-файлов и список ожидаемых ошибок, которые в них найдёт CodeSniffer.
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