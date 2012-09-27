Нужно поставить блок Гугл + на сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок173 просмотра

Нужно поставить блок Гугл + на сайт)))

сам блок есть просто нужно поставить

в определенное место.

Кто сделает? От Вас сумма.. СП?

13 лет назад
wtv
49 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров