Интеграция с Host CMS

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок105 просмотров

Верстка и интеграция с Host CMS

Есть первичный дизайн будущего сайта. Необходимо сделать верстку и интеграцию с версией «бизнес» или корпорация.

ОПЫТ С ДАННОЙ СИСТЕМОЙ !!!

13 лет назад
kolocowck
Михаил 
67 лет
18 лет в сервисе
Была
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров