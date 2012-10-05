Настройка xsl импорта в Prestashop и прочие правки

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка195 просмотров

1) Выгрузка товаров на сайт из xls-файлов поставщиков (артикулы, описания товаров, цены, урлы картинок)

Настройка автоматического обновления информации при выгрузке обновленных файлов поставщиков (т.е. сравнивается информация, изменения вносятся на сайт). У разных поставщиков разная структура xls-файлов. Нужнонастроить отдельную выгрузку по отдельному поставщику

2) Подключение для оплаты Я.денег и КивиКошелька

У Киви есть уже готовый модуль для Престы http://ishopnew.qiwi.ru/cms.html , у Я.Деньги вроде тоже просто, здесь описано https://money.yandex.ru/doc.xml?id=524818

3) Настройка и тестирование этапов оформления заказа (выбор вариантов оплаты, доставки, инфописьма покупателям и т.п.). Здесь, в принципе, можно использовать стандартный функционал Престы. Все необходимые варианты оплаты/доставки сообщу в ходе работы.

4) Проверить все технические настройки Престы.

PrestaShop
13 лет назад
Myaut
Демид 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

chnry
Роман 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$250
7 дней
Роман хорошо справился с задачей сложного импорта сметы поставщиков в стандартные выгрузки для Prestahop'а - создал свой генератор для формирования стандартных выгрузок. Рекомендую как квалифицированного специлиста. +1
С этим заказчиком стоит иметь дело. Четкое описание задачи. Все вопросы и пожелания по доработкам по существу, ничего лишнего. Своевременная и четкая оплата. Самое главное, что заказчик ценит время исполнителя. Большой плюс.

Заявки фрилансеров

chnry
Роман 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад