Настройка xsl импорта в Prestashop и прочие правки

1) Выгрузка товаров на сайт из xls-файлов поставщиков (артикулы, описания товаров, цены, урлы картинок)

Настройка автоматического обновления информации при выгрузке обновленных файлов поставщиков (т.е. сравнивается информация, изменения вносятся на сайт). У разных поставщиков разная структура xls-файлов. Нужнонастроить отдельную выгрузку по отдельному поставщику

2) Подключение для оплаты Я.денег и КивиКошелька

У Киви есть уже готовый модуль для Престы http://ishopnew.qiwi.ru/cms.html , у Я.Деньги вроде тоже просто, здесь описано https://money.yandex.ru/doc.xml?id=524818

3) Настройка и тестирование этапов оформления заказа (выбор вариантов оплаты, доставки, инфописьма покупателям и т.п.). Здесь, в принципе, можно использовать стандартный функционал Престы. Все необходимые варианты оплаты/доставки сообщу в ходе работы.

4) Проверить все технические настройки Престы.