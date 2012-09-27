есть тестовый интернет-магазин-каталог товаров на престашоп 1.4.4, страницы с товарами и категориями объективно грузятся медленно, в первый раз по несколько секунд, 4-5 и более - зависит в т.ч. от уровня вложенности (повторный раз не учитываем, ...
Разыскивается программист
Доброго времени суток!
В команду для постоянной удалённой работы требуется программист со следующими навыками и качествами:
1. Знание PHP на уровне разработки сервисов или порталов (способность показать хотя бы одну вменяемую работу на этом уровне).
2. Владение фреймворками.
3. Умение работать в команде.
4. Пунктуальность
5. Умение соблюдать сроки.
Ежедневная доступность в определённое время для обсуждения задач.
Что потребуется делать?
Мы разрабатываем веб-сервис по продаже сайтов как готового решения.
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