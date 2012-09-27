Разыскивается программист

Доброго времени суток!

В команду для постоянной удалённой работы требуется программист со следующими навыками и качествами:

1. Знание PHP на уровне разработки сервисов или порталов (способность показать хотя бы одну вменяемую работу на этом уровне).

2. Владение фреймворками.

3. Умение работать в команде.

4. Пунктуальность

5. Умение соблюдать сроки.

Ежедневная доступность в определённое время для обсуждения задач.

Что потребуется делать?

Мы разрабатываем веб-сервис по продаже сайтов как готового решения.