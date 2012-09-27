Обновление позиций

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Закрыт1 заявка112 просмотров

движок на cms made simple

http://seo-prosto.kh.ua/ справа есть iframe в котором есть запрос + его позиция в поиске google.com.ua - это просто текст, менять вручную довольно неудобно, так как позиций много, хочется автоматику - нажал где нибудь на кнопку в админке - позиции обновились на актуальные

13 лет назад
seorank
Михаил 
42 года
19 лет в сервисе
Была
10 дней назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров