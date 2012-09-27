Обновление позиций

движок на cms made simple

http://seo-prosto.kh.ua/ справа есть iframe в котором есть запрос + его позиция в поиске google.com.ua - это просто текст, менять вручную довольно неудобно, так как позиций много, хочется автоматику - нажал где нибудь на кнопку в админке - позиции обновились на актуальные