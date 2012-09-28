Модули для DLE 8.5

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Закрыт2 заявки104 просмотра

1 Модуль: Создать дополнительного супер админа, со всеми права который не будет виден в панели администрирования.

2 Модуль: Поиск по категориям и статическим страницам (вместо обычного поиска только по категориям, без обращения к расширенному поиску)

DLE
13 лет назад
MSB83
41 год
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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