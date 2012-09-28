Нужен программист-дизайнер

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки90 просмотров

Привет. Ищу Человека который бы разбирался в hmtl, css, php, скрипты мог писать и тд. в общем все что нужно для создания полноценного сайта. Был обучаем и если что-то не знает, то тут же узнал и научился, а не "Я этого не знаю и все.. Делать не буду".

2. Также необходимо чтобы хотя бы немного был дизайнером и творческим человеком, а не только исходники рубил... :))

3. чтобы был общительным и всегда хотел помочь в первую очередь, а не начинал разговор с банальной привычной фразы всех фрилансеров "Сколько Вы мне за это заплатите?" Заплатим не беспокойтесь, и не обидим даже, если будите свою работу выполнять добросовестно, творчески и с любовью, а не лишь бы было, а бы как...

4. Суть работы: Нужен помощник в ведении проекта, т.е. сайта скажем так. Постоянно приходится создавать страницы приземления для трафика, Landing Page по другому, и на них частенько приходится внедрять всякие фишки для увеличения конверсии: скрипты, поп-апы, счетчики, мини-тесты и т.д. в общем во всем по- немногу нужно разбираться. Поэтому если у вас есть опыт с создании страниц воронок, или страниц приземления то вам +

Помощь мне нужна как раз таки в установке и внедрении всего того, что написал выше.

Надеюсь на долгосрочное сотрудничество, так как помощь Ваша нужна будет очень часто.

Также необходимо чтобы в сети вы бывали как можно чаще, так как порой бывают срочные вопросы.

Заранее Вас Благодарю Если Вы решили со мной сотрудничать!

CSSPHP
13 лет назад
pashok2009
Павел 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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