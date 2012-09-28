Нужен программист-дизайнер

Привет. Ищу Человека который бы разбирался в hmtl, css, php, скрипты мог писать и тд. в общем все что нужно для создания полноценного сайта. Был обучаем и если что-то не знает, то тут же узнал и научился, а не "Я этого не знаю и все.. Делать не буду".

2. Также необходимо чтобы хотя бы немного был дизайнером и творческим человеком, а не только исходники рубил... :))

3. чтобы был общительным и всегда хотел помочь в первую очередь, а не начинал разговор с банальной привычной фразы всех фрилансеров "Сколько Вы мне за это заплатите?" Заплатим не беспокойтесь, и не обидим даже, если будите свою работу выполнять добросовестно, творчески и с любовью, а не лишь бы было, а бы как...

4. Суть работы: Нужен помощник в ведении проекта, т.е. сайта скажем так. Постоянно приходится создавать страницы приземления для трафика, Landing Page по другому, и на них частенько приходится внедрять всякие фишки для увеличения конверсии: скрипты, поп-апы, счетчики, мини-тесты и т.д. в общем во всем по- немногу нужно разбираться. Поэтому если у вас есть опыт с создании страниц воронок, или страниц приземления то вам +

Помощь мне нужна как раз таки в установке и внедрении всего того, что написал выше.

Надеюсь на долгосрочное сотрудничество, так как помощь Ваша нужна будет очень часто.

Также необходимо чтобы в сети вы бывали как можно чаще, так как порой бывают срочные вопросы.

Заранее Вас Благодарю Если Вы решили со мной сотрудничать!