Полный аудит сайта

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Завершен2 заявки177 просмотров

Добрый день, уважаемые фрилансеры!

Мне необходимо сделать полный аудит сайта включая seo, юзабилити, ошибки, и т.д.

Составить Семантическое ядро сайта, Привязка каждой страницы со смысловой информацией на сайте к конкретной части семантического ядра, и т.д.

Жду от Вас решения, цену

сайт www.topvoltage.ru

13 лет назад
suvorovve
Вячеслав 
47 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Annakms
40 лет
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад
$100
5 дней
Анна, отнеслась к проекту с пониманием, быстро вникла в ситуацию, очень правильно все объяснила, подсказала и т.д. Работать с таким профессионалом одно удовольствие. Рекомендую Всем не пожалеете Аня, надеюсь на дальнейшее с Вами сотрудничество. так держать!!!
Очень понравилось работать с Вячеславом. Всегда приятно и легко работать с людьми, которые заинтересованно подходят к делу, согласны вникать в нюансы и решать проблему не поверхностно, а в корне. Именно таким заказчиком оказался Вячеслав. Что касается постановки задачи и оплаты - также все идеально. Огромное спасибо! Всем рекомендую и сама надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Annakms
40 лет
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад