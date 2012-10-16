Полный аудит сайта

Очень понравилось работать с Вячеславом. Всегда приятно и легко работать с людьми, которые заинтересованно подходят к делу, согласны вникать в нюансы и решать проблему не поверхностно, а в корне. Именно таким заказчиком оказался Вячеслав. Что касается постановки задачи и оплаты - также все идеально. Огромное спасибо! Всем рекомендую и сама надеюсь на дальнейшее сотрудничество.