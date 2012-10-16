после перехода с php 4 на 5 возникли проблемы! нужно переписать два файл чтоб такого не было http://www.trubogibka.ru/index.php?option=com_datsogallery&Itemid=29&func=detail&catid=1&id=5
Полный аудит сайта
Добрый день, уважаемые фрилансеры!
Мне необходимо сделать полный аудит сайта включая seo, юзабилити, ошибки, и т.д.
Составить Семантическое ядро сайта, Привязка каждой страницы со смысловой информацией на сайте к конкретной части семантического ядра, и т.д.
Жду от Вас решения, цену
сайт www.topvoltage.ru
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