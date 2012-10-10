Уважаемые фрилансеры! Есть работа по небольшой доработке модуля форума SMF. Согласно имеющемуся ТЗ. Работа достаточно простая, но требует отличных знаний PHP и MySQL. По строкам: желательно реализовать все в течении максимум 3-4 дней (от ...
Сайт на WP
Сверстать и натянуть на движек новую версию сайта slowex.com/
Дизайн прилагаю. yadi.sk/d/_qhzYIOHvBpc
Движек желательно WP.
Старый сайт нужно будет перетащить на субдомен и закрыть от индексации.
Опыт работы с WP обязателен.
Жду предложений по цене и срокам.
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