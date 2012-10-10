Сайт на WP

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Завершен7 заявок129 просмотров

Сверстать и натянуть на движек новую версию сайта slowex.com/

Дизайн прилагаю. yadi.sk/d/_qhzYIOHvBpc

Движек желательно WP.

Старый сайт нужно будет перетащить на субдомен и закрыть от индексации.

Опыт работы с WP обязателен.

Жду предложений по цене и срокам.

WordPress
13 лет назад
lyopa2
44 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

dalibor
42 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$125
5 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

dalibor
42 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад