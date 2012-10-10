Портфолио: http://www.dpmedia-group.com/uk/portfolio.html
ул. Городоцкая 174, офисный центр "ВУЛИК", 4 этаж
79000, г. Львов, Украина.
Тел.: (032) 253-03-57
МТС - (095) 868-22-16
LIFE - (063) 613-47-40
KIYVSTAR - (096) 541-76-60
Сайт / website: http://www.dpmedia-group.com
Пишите на e-mail: [email protected]
Отзывы заказчиков
$75
5 баллов
11 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$125
10 баллов
11 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
HTML-верстка
1 отзыв
от $10
от 1 дня
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Веб-программирование
1 отзыв
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Интернет-магазины
нет отзывов
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Сайты «под ключ»
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Системы управления (CMS)
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Тестирование сайтов
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