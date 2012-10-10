dalibor

Далибор Пап dalibor

 
41 годУкраина/Львов
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад

Портфолио: http://www.dpmedia-group.com/uk/portfolio.html

ул. Городоцкая 174, офисный центр "ВУЛИК", 4 этаж

79000, г. Львов, Украина.

Тел.: (032) 253-03-57

МТС - (095) 868-22-16

LIFE - (063) 613-47-40

KIYVSTAR - (096) 541-76-60

Сайт / website: http://www.dpmedia-group.com

Пишите на e-mail: [email protected]

Отзывы заказчиков
linege
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$75
5 баллов
11 лет назад
Сверстать макет под Джумлу
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
lyopa2
43 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$125
10 баллов
11 лет назад
Сайт на WP
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
HTML-верстка
1 отзыв
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Веб-программирование
1 отзыв
от $20
от 1 дня
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $900
от 30 дней
нет рейтинга
Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
от $200
от 90 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $100
от 7 дней
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $50
от 7 дней
нет рейтинга
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