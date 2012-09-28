Необходимо красиво заанимировать список изображений с коротким описанием. Скриншот в приложении
Парсер сайта на php
Необходимо написать парсер сайта на php.
Кратко по задаче:
– парсер должен пройтись по страницам сайта, найти на них ключевые строки и сохранить их в БД (структура БД будет предоставлена);
– написать парсер необходимо на php;
– необходимо использовать класс simple_html_dom;
– необходимо использовать библиотеку CURL;
– приложение должно быть консольное;
– необходимо иметь в виду, что парсер будет работать фоновым процессом в течение длительного времени.
Полное ТЗ в ЛС.
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