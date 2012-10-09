Доработки в osCommerce

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка91 просмотр

Нужно решить следующие задачи с osCommerce v 1.114:

1. Расчет цены товара с атрибутами. В оригинале движка окончательная цена берется: основная цена + или — цена в атрибуте. Задача сделать так, чтоб цена бралась непосредственно из атрибута, без складывания или вычитания.

Пример можно посмотреть на этом товаре http://gold.zolotosite.ru/serebrjanaja-bulavka-p-1...

2. При заполнении БД у товаров, которых нет в наличии ставили цену 0. Задача сделать так, чтоб товары, имеющие цену 0 не выводились в пользовательской части шопа или чтоб цена 0 не была указана и оформление заказа с таким товаром было недоступно.

13 лет назад
dhtml
53 года
19 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

pautinaweb
Александр 
43 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
45 отзывов(-2)
13 лет назад
$80
3 дня
Обе задачи выполнены. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Хороший и адекватный заказчик, который четко знает что хочет. Рад был сотрудничать с Александром.

Заявки фрилансеров

pautinaweb
Александр 
43 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
45 отзывов(-2)
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Плагин для cms Wordpress.

    Доброго времени суток! Требуется создание плагина для cms Wordpress. Плагин должен выгружать данные из файла YML и на основе этих данных создавать записи. Теперь подробнее: В админке ...

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Парсер сайта на php

    $50

    Необходимо написать парсер сайта на php. Кратко по задаче: – парсер должен пройтись по страницам сайта, найти на них ключевые строки и сохранить их в БД (структура БД будет предоставлена); ...

    PHP
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание сайта ивент-компании "Виклик"

    $250

    Разработан и готов дизайн сайта: интересная задумка, несколько похожих страниц. Требуется верстка и создание сайта. Оплата поэтапная. Подробности в личной переписке или общении. Отвечу на все заявки ...

    Веб-программирование16 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Мелкие правки на сайте, Битрикс

    Нужно на сайте http://окнаконсалт.рф/ сделать всплывающие окна при наведении на акции, а также разработать оконный калькулятор как здесь http://oknaproswet.ru/prices/kalkuljator_okon/ Доступ ко второму сайту можем предоставить.

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Проблема загрузки изображений через скрипт.

    Добрый день переехав на новый сервер Виндовс, установила 3 разных хостинга картинок все на пхп и у всех одна и та же проблема, не возможно загрузить картинку с компьютера, в остальном хостинг работает нормально и ...

    PHP
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Виртуальная клавиатура

    $50

    Необходимо создать вируальную клавиатуру на javascript для заполнения полей на сайте, без использования фреймворков, поддержка браузеров ff chrome opera ie9, с возможностью простого добавления новых языков. Серверная часть на php, нестандартные интерфейсные решения приветствуются. Срок ...

    JavaScriptPHP
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужен скрипт, скачивающий по ссылкам

    Есть html файлы со ссылками. Пример: http://vedomo.ru/fips.html . Нужно скачивать страницы по ссылкам, включая картинки, которые прилагаются к страницам (обычно они внизу), но не скачивать PDF файлы. По каждой ссылке складировать в отдельную папку с ...

    HTMLPHP
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужно написать админку. Срочно.

    $500

    Админка не совсем сложная. 3 группы пользователей. между ними просто идет обмен данными. Сложный момент - одна из групп должна иметь возможность отправлять и получать информацию из админки посредством xmpp (Jabber) очень ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад