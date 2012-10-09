Доработки в osCommerce

Нужно решить следующие задачи с osCommerce v 1.114:

1. Расчет цены товара с атрибутами. В оригинале движка окончательная цена берется: основная цена + или — цена в атрибуте. Задача сделать так, чтоб цена бралась непосредственно из атрибута, без складывания или вычитания.

Пример можно посмотреть на этом товаре http://gold.zolotosite.ru/serebrjanaja-bulavka-p-1...

2. При заполнении БД у товаров, которых нет в наличии ставили цену 0. Задача сделать так, чтоб товары, имеющие цену 0 не выводились в пользовательской части шопа или чтоб цена 0 не была указана и оформление заказа с таким товаром было недоступно.