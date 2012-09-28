Шаблон для joomla

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки129 просмотров

Сверстать и натянуть на джумлу.

https://www.dropbox.com/sh/zxrswiuer9ykn76/Qjogi9n22L

Дизайн в PSD

Верстка должна быть резиновая и без скролов вертикальных или горизонтыльных.

Материал скроилться при помощи tinyscrollbar или аналогов

Портфолио - нижние фотки это галлереи, при щелчке на которые содержимое отображается в центральном слайдере который можно крутить в лево-право.

Joomla
13 лет назад
Wormaster
Аркадий 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

skalp2012
40 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад
$100
2 дня

Заявки фрилансеров

skalp2012
40 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад

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