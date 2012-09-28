Необходим видео плеер По нашему дизайну необходимо собрать видео плеер. Должен читать форматы avi, mp4, flv, swf. Также плеер должен поддерживать stream line.
Шаблон для joomla
Сверстать и натянуть на джумлу.
https://www.dropbox.com/sh/zxrswiuer9ykn76/Qjogi9n22L
Дизайн в PSD
Верстка должна быть резиновая и без скролов вертикальных или горизонтыльных.
Материал скроилться при помощи tinyscrollbar или аналогов
Портфолио - нижние фотки это галлереи, при щелчке на которые содержимое отображается в центральном слайдере который можно крутить в лево-право.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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