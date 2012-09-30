Поправить и доработать меню на сайте

Есть сайт new3.igb.ru

На нём есть меню, в котором надо исправить работу верхнего меню и доработать боковое.

В основном исправить баг с позиционированием 3-го уровня меню.

Прилагаю скриншот ошибки https://dl.dropbox.com/u/1511968/igb/error-menu-roof.png

- Исправить отображение синей полоски при сужении экрана http://www.webpagescreenshot.info/img/504697-928201243334PM

Также надо добавить к обоим меню и верхнее и боковое(слева):

- Вложенные уровни меню должны не сразу пропадать как только мышка уезжает, а с задержкой. Чтобы можно было попасть на нижние уровни меню, а то они слишком быстро пропадают.

- Добавить эффект сокрытия меню. Чтобы не резко, а плавно пропадало.