Парсер товаров с сайта поставщика

Нужно написать приложение для парсинга товаров,цен,описаний,фото с сайта поставщика( адрес сайта во вложении).

После этого приложение автоматически наценивает товар в соответствии с матрицей наценок (должна быть возможность ее менять: цена от 1000р до 2000 р- наценка 20%, цена от 2001р до 4000 р- наценка 15% и т.д),после чего автоматически заливает все на сайт Webassyst).

Логин и пароль по запросу.

Осуществимо ли это в связи с наличием капчи? ..

P.S хотелось бы выбирать категории товаров для парсинга..