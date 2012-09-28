Исправить ошибку с корзиной в osComerce

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки134 просмотра

Нужно исправить ошибку с корзиной в osComerce. В корзине показывается разница в цене при различных атрибутах товара, но не реальная цена товара, ошибка связана с модулем атрибутов товара «вес/размер».

Сайт http://gold.zolotosite.ru/ Пример такого товара http://gold.zolotosite.ru/Serebrjanyj-krest-p-177.html

должно быть как тут zolotosite.ru

пример http://zolotosite.ru/index.php?route=product/product&path=240_277&product_id=49282

при изменении атрибута "вес/размер" изменяется цена товара в корзине

HTML
13 лет назад
dhtml
53 года
19 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Парсер товаров с сайта поставщика

    $100

    Нужно написать приложение для парсинга товаров,цен,описаний,фото с сайта поставщика( адрес сайта во вложении). После этого приложение автоматически наценивает товар в соответствии с матрицей наценок (должна быть возможность ее менять: цена от 1000р до ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Wordpress promo

    Требуется программист который сможет с программировать промо страницу на ворд-прессе. Тема есть, необходимо поменять модули местами. Шаблон, как должен выглядит окончательный вариант вышлем.

    WordPress
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сделать поиск по сайту

    $50

    Какова ориентировочная стоимость реализации морфологического поиска по базе данных товаров и услуг (аналогично проекту http://www.tovaryplus.ru)? На сайте используется CMS Bitrix. интересует мин цена

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Поправить и доработать меню на сайте

    Есть сайт new3.igb.ru На нём есть меню, в котором надо исправить работу верхнего меню и доработать боковое. В основном исправить баг с позиционированием 3-го уровня меню. Прилагаю скриншот ошибки https://dl.dropbox.com/u/1511968/igb/error-menu-roof.png ...

    Веб-программирование2 исполнителя
    Завершен
    13 лет назад

  • Шаблон для joomla

    $100

    Сверстать и натянуть на джумлу. https://www.dropbox.com/sh/zxrswiuer9ykn76/Qjogi9n22L Дизайн в PSD Верстка должна быть резиновая и без скролов вертикальных или горизонтыльных. Материал скроилться при помощи tinyscrollbar ...

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется сделать дизайн флеш-проекта

    $250

    Имеется проект, который представляет собой флеш-карту заброшенной железной дороги середины прошлого века. Программирование сделано и работает, но вот дизайн и эффекты нуждаются в коррективах. Нужно произвести отрисовку ряда иконок и сделать ...

    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • PHP-программист

    Группе компаний, флагманом которых является Интернет-магазин Deoshop.ru требуется программист PHP Задачи: Основная задача: перенос сайта с текущего самописного движка на одну из популярных платформ Другие задачи: организация процесса интеграций с ...

    PHP
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доработки в osCommerce

    $60

    Нужно решить следующие задачи с osCommerce v 1.114: 1. Расчет цены товара с атрибутами. В оригинале движка окончательная цена берется: основная цена + или — цена в атрибуте. Задача сделать так, чтоб ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад