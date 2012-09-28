Нужно исправить ошибку с корзиной в osComerce. В корзине показывается разница в цене при различных атрибутах товара, но не реальная цена товара, ошибка связана с модулем атрибутов товара «вес/размер».

Сайт http://gold.zolotosite.ru/ Пример такого товара http://gold.zolotosite.ru/Serebrjanyj-krest-p-177.html

должно быть как тут zolotosite.ru

пример http://zolotosite.ru/index.php?route=product/product&path=240_277&product_id=49282

при изменении атрибута "вес/размер" изменяется цена товара в корзине