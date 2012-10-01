Приватный проект для Е. Крецу

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки169 просмотров

Криворукий друпаллер Миша сделал говноменю и положил верстку. Нужно спасать ресурс.

Итак основные моменты, которые надо сделать в сайте:

1) горизонтальное меню, по примеру как у http://www.ibm.com/ru/ru/ - при нажатии на пункты, выезжает блок меню, сам сайт съезжает внизу, то есть меня не перекрывает баннер. При нажатии на любой другой пункт меню верхнего уровня оно переключается слайдером - это хотелось бы также реализовать по возможности.

Верхние уровни меню (Отраслевой опыт, Решения, Кейсы) они не ведут на страницы, при клике на них открывается меню. Также должно быть и у вертикальном меню - сейчас эти пункты являются страницами.

2) Вертикальное меню на внутренних страницах - при переходе не любой пункт, сразу открывается тот раздел, к которому относиться данный пункт и видны все подпункты.

3) необходимо прописать стили вебформ. Например, http://new.systemgroup.com.ua/?q=node/51 - в первом пункте стандартный стиль друпала, потом какой-то старый стиль сайта. Надо привести к общему и "приличному" виду.

4) В блоке новостей при наведении дергается текст.

DrupalNode.js
13 лет назад
Dr-Karlson
Андрей 
44 года
17 лет в сервисе
Был
23 дня назад

Выбранный исполнитель

krecu
40 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$150
2 дня
То, что проект приватно для Евгения Крецу говорит, собственно, обо всем. Не первое сотрудничество. Как всегда только положительные результаты.
Рекомендую!

Заявки фрилансеров

krecu
40 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад

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