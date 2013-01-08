krecu

Евгений krecu

 
40 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Проектировании, разработка и поддержке высоконагруженных проектов (RabbitMQ, NodeJS, Symfony, Angular, PostgreSQL, Docker, Drupal)

Уважаемый заказчик, Я рад что Вы посетили эту страницу и возможно даже что то прочитали :)

Я Full stack Web разработчик - специализируюсь на проектировании, разработке и поддержке высоконагруженных проектов.

Вопрос/Ответ

- Имею ли Я постоянное место работы

* Да и она мне очень интересна, но на данный момент имеется свободное время и желание

- Хватает ли мне времени на работу и фриланс

* Да, но только если проект мне интересен или "орешек", иначе просто не берусь

- Где можно посмотреть что и как я делаю

https://github.com/krecu переодически что то выкладываю

- Какой стек технологий

* все зависит от проекта, но люблю RabbitMQ, NodeJS, Symfony, Angular, PostgreSQL, Docker, Drupal

- Нужна ли предоплата

* Если проект быстрый или интересный то ненужна

- Когда бываю на связи

* ПН-ПТ 20:00 - 24:00, СБ-ВС 10:00 - 24:00

Спасибо за внимание!

С Уважением, Евгений

Отзывы заказчиков

Alexej4
43 года
17 лет в сервисе
Был
год назад
$60
10 баллов
9 лет назад
Сайт на Друпал 7 (верстка и настройка)
Drupal
многофункциональный сайт получился, спасибо!
Очень добропорядочный заказчик. Все вовремя и с бонусами :)
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snuffi
Антон 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$500
10 баллов
12 лет назад
Сайт по готовому макету и дизайну
Супер специалист. Сделал все в срок, учел все пожелания. Буду работать только с ним!!
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blbhoy
Кирилл 
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13 лет в сервисе
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5 лет назад
$200
10 баллов
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revardy
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14 лет в сервисе
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DrupaljQueryMySQLPHP
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Alexx535
Алексей 
49 лет
13 лет в сервисе
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$15
10 баллов
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