Проектировании, разработка и поддержке высоконагруженных проектов (RabbitMQ, NodeJS, Symfony, Angular, PostgreSQL, Docker, Drupal)

Уважаемый заказчик, Я рад что Вы посетили эту страницу и возможно даже что то прочитали :)

Я Full stack Web разработчик - специализируюсь на проектировании, разработке и поддержке высоконагруженных проектов.

Вопрос/Ответ

- Имею ли Я постоянное место работы

* Да и она мне очень интересна, но на данный момент имеется свободное время и желание

- Хватает ли мне времени на работу и фриланс

* Да, но только если проект мне интересен или "орешек", иначе просто не берусь

- Где можно посмотреть что и как я делаю

* https://github.com/krecu переодически что то выкладываю

- Какой стек технологий

* все зависит от проекта, но люблю RabbitMQ, NodeJS, Symfony, Angular, PostgreSQL, Docker, Drupal

- Нужна ли предоплата

* Если проект быстрый или интересный то ненужна

- Когда бываю на связи

* ПН-ПТ 20:00 - 24:00, СБ-ВС 10:00 - 24:00

Спасибо за внимание!

С Уважением, Евгений