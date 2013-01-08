Уважаемый заказчик, Я рад что Вы посетили эту страницу и возможно даже что то прочитали :)
Я Full stack Web разработчик - специализируюсь на проектировании, разработке и поддержке высоконагруженных проектов.
Вопрос/Ответ
- Имею ли Я постоянное место работы
* Да и она мне очень интересна, но на данный момент имеется свободное время и желание
- Хватает ли мне времени на работу и фриланс
* Да, но только если проект мне интересен или "орешек", иначе просто не берусь
- Где можно посмотреть что и как я делаю
* https://github.com/krecu переодически что то выкладываю
- Какой стек технологий
* все зависит от проекта, но люблю RabbitMQ, NodeJS, Symfony, Angular, PostgreSQL, Docker, Drupal
- Нужна ли предоплата
* Если проект быстрый или интересный то ненужна
- Когда бываю на связи
* ПН-ПТ 20:00 - 24:00, СБ-ВС 10:00 - 24:00
Спасибо за внимание!
С Уважением, Евгений