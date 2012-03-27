Приватный проект для Воеводин Александр

$100
Настройка сервера/ПОЗавершен1 заявка206 просмотров
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- Необходима полная настройка, оптимизация, защита сервера на базе Cent OS.

- Необходима надежная настройка почтового сервера.

12 лет назад
krecu
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
alex_unixoid
Александр 
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад
$130
2 дня
Великолепный специалист. Все быстро и качественно. Очень доволен сделанной работой - сервер просто летает.
Отличный заказчик - очень доволен сотрудничеством
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