Настроить Rackspace под сайт (Apache,PHP,Mysql)

Здравствуйте.

Нужен специалист, который сможет превратить Rackspace сервер в человеческий хостинг для сайта или хостинговую систему. В общем, как это ни грустно, но я сам не знаю что мне нужно. Нужно сайт разместить на ракспейсе, а привычних инструментов управления для этого там нету. Помогите, а? :)