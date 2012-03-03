Настройка почты на сервере Ubuntu

$15
Настройка сервера/ПОЗакрыт6 заявок148 просмотров
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Нужна грамотная настройка почтовой системы сервера, работающего на Ubuntu 10.10

Чтобы можно было спокойно производить массовую рассылку почты с форума phpbb3 и чтобы все эти письма доходили до пользователей. На форуме зарегистрировано 2500 пользователей.

На сервере установлен exim и dovecot.

Ubuntu
12 лет назад
Reel
47 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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