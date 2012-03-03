Настройка почты на сервере Ubuntu

Нужен СПЕЦИАЛИСТ по SharePoint 2010 и Project Server 2010 (который является надстройкой SharePoint) Необходимо настроить и либо регулярно, либо сдельно, оказывать техническую поддержку SharePoint Server 2010. Требуется следующее: 1) Установить и настроить Project Server 2) Business Intelligence Center 3) Performance ...
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Нужна грамотная настройка почтовой системы сервера, работающего на Ubuntu 10.10
Чтобы можно было спокойно производить массовую рассылку почты с форума phpbb3 и чтобы все эти письма доходили до пользователей. На форуме зарегистрировано 2500 пользователей.
На сервере установлен exim и dovecot.
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