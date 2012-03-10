Настройка сервера на clodo.ru

$100
Настройка сервера/ПОЗавершен5 заявок154 просмотра
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Необходимо настроить виртуальный сервер под работу одного крупного сайта и 10-15 небольших (должны быть изолированы друг от друга)

apache, nginx, php, mysql, ftp, ssh, cron, отправка почты с подписью DKIM для основного сайта

Сейчас установлена Ubuntu 11.04 64bits ( в принципе можно поменять) и оплачена ISPmanager Lite

Быть может что-то упустил.

12 лет назад
arneo
Денис 
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
adminstation
Виталий 
58 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
12 лет назад
$50
1 день
Спасибо, Виталий. Все сделано и быстро и хорошо.
Очень доволен сотрудничеством.
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