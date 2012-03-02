Настроить VPS или хостинг под наш сайт

Настройка сервера/ПОЗакрыт6 заявок136 просмотров
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Собственно нужно смастерить обычный хостинг Linux.

Задача настроить полностью рабочий VPS.

Сделать функцию: Отключить время исполнения скриптов. т.е чтобы парсер например мог работать 24 часа в сутки.

Будет установлен WebAsyst (Shop Script)

Также если знаете VPS или Хостинги в России, которые имеют данную функцию, будет приветствоваться. Жду Ваших предложений!

12 лет назад
LAman
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
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