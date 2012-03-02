Наcтройка MySQL на двухпроцессорном Xeon

Нужен СПЕЦИАЛИСТ по SharePoint 2010 и Project Server 2010 (который является надстройкой SharePoint) Необходимо настроить и либо регулярно, либо сдельно, оказывать техническую поддержку SharePoint Server 2010. Требуется следующее: 1) Установить и настроить Project Server 2) Business Intelligence Center 3) Performance ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Получили новый серевер под БД MySQL
Supero X8DTL-6, два процессора Intel Xeon E5645 Six-core (12M Cache, 2.4 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI, LGA1366).
Intel SSD 320 Series 120Gb (SSDSA2CW120G3)
16 ГБ ОЗУ
ОС: Debian 6, 64 bit
MySQL 5,5 (5,0, 5,1 тоже ставили)
Тестировали при помощи mysqlslap (64 итерации по 10 запросов )
По умолчанию (Благодаря гипертрендингу система видит 24 ядра) - запросы выполнялись 12 сек
После отключения ядер (оставили по 1 ядру на процессор + гипертрендинг = 4 ядра) - 7 сек
После отключения гипертрейдинга (2 ядра) - 5 сек
После отключения 1 процессора (1 ядро) - 4 сек
Эта операция на AMD Phenom 2 x6 (настройки идентичные) - 3,5 сек
Примечания:
При выполнении запросов все ядра загружены на 100% в любых настройках
- Если 24 ядра, загрука процессора распределяется как - 20% процесс, 80% система.
- Если 1 ядро - 99% процесс, 1% система.
Задача: настроить должным образом сервер и MySQL, устранив указанную проблему
Доступ: KVM и SSH
- Похожие заказы
- Настройка сервера/ПО1 исполнительЗакрыт12 лет назад
Есть сайт большой по типу onru.ru нужно настроить правильно сервер, поскольку сейчас часть проектов не работает по этой причине, поисковики выдают ошибки в работе сервера и не индексируют нормально, ответы сервера через одно место, 404 не ...Настройка сервера/ПО14 заявокЗакрыт12 лет назад
- $35
Имеется необходимость ДОнастроить видеохостинг на движке ClipBucket. Сайт - http://naoblake.com/ Видеохостинг в целом уже рабочий, но нужно "довести до ума", а именно: 1- грузит flv, но не воспроизводит, 2- есть претензии к качеству конвертации, желательно улучшить, 3- есть неясности с ...Настройка сервера/ПО4 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $50
Здравствуйте! Нужен программист знающий движок XFileSharing Pro Возникла проблема: Не работает первый сервер при включеном моде NGINX mod, и наоборот если его выключить то не работает второй!!! Вот надо это исправитьЗавершен12 лет назад
- $50
На сервере с CentOS 5, Cpanel установлен apache mod_flvx надо удалить его и поставить lighttpd flv streamingНастройка сервера/ПО4 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $30
что то не так с настойкой. файлы вебсайта(ДЛЕ) на фтп не обновляются, нужно сначала стереть. если делаешь upgrade то сайт(mysql) не обновляется. вход в админку не производится. установлен вебмин. работу надо выполнит сегодня!Настройка сервера/ПО6 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется настройка работы mysql сервера для новостного проекты, с большим количеством запросов к БД. Сервер FreeBSD, Intel(R) Xeon(R) CPU E5630 @ 2.53GHz, 2GB ОЗУ. Работу нужно провести оперативно. Поэтому главное при выборе исполнителя будет: сроки, опыт, ...Завершен12 лет назад
Настроить mysql для работы с большими базами в 1 млн и более записей Нужно добится выборки по int полю менее чем 1 сек, сейчас это 5.Настройка сервера/ПО5 заявокЗакрыт12 лет назад
Уважаемые специалисты! Просьба с маленьким опытом работы и без наличия опыта не оставлять заявки. Условия и что нужно: Будут где-то арендованы 2-3 vps c каким то линухом (можете порекомендовать стабильного vps провайдера за адекватные деньги для разработки ...Закрыт12 лет назад
Нужно быстро перенести всех пользователей с старого сервера (Fedora) на новый (CentOS) и настроить настроить работоспособность всех их сайтов. Количество пользователей - 137. На обеих серверах установлен ISP managerНастройка сервера/ПО14 заявокЗакрыт12 лет назад