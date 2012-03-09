Настроить сервер CentOS

Я работал с несколькими системными администраторами, но Станислав меня просто удивил. Во-первых, мне не пришлось объяснять технические моменты, я всего лишь назвал проблему и Стас сразу же указал мне точные сроки и причину проблемы. Во-вторых, почувствовался профессиональный подход серьезного человека, вопросы были точными, краткими и понятными. И последнее и самое главное - устранил проблему в указанные сроки, и дал отчет по выполненным действиям. В будущем обязательно обращусь в первую очередь к нему, и советую всем этого специалиста.