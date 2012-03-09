Настроить сервер CentOS

Настройка сервера/ПОЗавершен5 заявок128 просмотров
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Взяли новый сервер, слетает постоянно httpd. Нужно настроить правильно сервер и распределить грамотно ресурсы что бы сервер работал стабильно

CentOS
12 лет назад
batsjn
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
ustas_rinet
Станислав 
37 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад
$30
1 день
Я работал с несколькими системными администраторами, но Станислав меня просто удивил. Во-первых, мне не пришлось объяснять технические моменты, я всего лишь назвал проблему и Стас сразу же указал мне точные сроки и причину проблемы. Во-вторых, почувствовался профессиональный подход серьезного человека, вопросы были точными, краткими и понятными. И последнее и самое главное - устранил проблему в указанные сроки, и дал отчет по выполненным действиям. В будущем обязательно обращусь в первую очередь к нему, и советую всем этого специалиста.
Отличный заказчик. Четко объяснил суть проблемы. Легко сошлись в вопросах оплаты которая к тому же поступила чуть ли не в обещанную секунду. Надеюсь будем работать еще.
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