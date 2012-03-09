Нужна настройка почтового сервера

ОС: Debian 6 (x64) +ISP Lite ОЗУ: 2GB (Используется ~900Mb) Сайт: Wordpress + MAXCACHE Форум: XenForo + APC (вроде) Загрузка главной страницы форума: Время: 0,1215 сек. Запросов к БД: 9 Необходимо как можно лучше оптимизировать сервер, возможно установить другое ПО, ...
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Здравствуйте.
Имеется проект, с которого отправляется ежедневно 60 000 писем. Рассылка идет очень долго. 1 письмо уходит за 1.2 секунды(примерно).
Возможно, проблема в сервере,т.к. после аренды не было произведено никаких настроек.
Надо настроить почтовый сервер и DNS.
Оплата только за результат, т.е. увелечение скорости рассылки. Надо добиться скорости в 20-30 сообщений в секунду.
Проект находится на ВПС сервере.
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