Нужна настройка почтового сервера

Настройка сервера/ПОЗакрыт11 заявок226 просмотров
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Здравствуйте.

Имеется проект, с которого отправляется ежедневно 60 000 писем. Рассылка идет очень долго. 1 письмо уходит за 1.2 секунды(примерно).

Возможно, проблема в сервере,т.к. после аренды не было произведено никаких настроек.

Надо настроить почтовый сервер и DNS.

Оплата только за результат, т.е. увелечение скорости рассылки. Надо добиться скорости в 20-30 сообщений в секунду.

Проект находится на ВПС сервере.

12 лет назад
marcel0
30 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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