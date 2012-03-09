Нужна настройка почтового сервера

Здравствуйте.

Имеется проект, с которого отправляется ежедневно 60 000 писем. Рассылка идет очень долго. 1 письмо уходит за 1.2 секунды(примерно).

Возможно, проблема в сервере,т.к. после аренды не было произведено никаких настроек.

Надо настроить почтовый сервер и DNS.

Оплата только за результат, т.е. увелечение скорости рассылки. Надо добиться скорости в 20-30 сообщений в секунду.

Проект находится на ВПС сервере.