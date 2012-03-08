Настройка серверов под хостинг

Имеется необходимость ДОнастроить видеохостинг на движке ClipBucket. Сайт - http://naoblake.com/ Видеохостинг в целом уже рабочий, но нужно "довести до ума", а именно: 1- грузит flv, но не воспроизводит, 2- есть претензии к качеству конвертации, желательно улучшить, 3- есть неясности с ...