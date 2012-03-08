Помочь решить проблему со скачиванием файлов (PHP)

Настройка сервера/ПОЗакрыт4 заявки130 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Ситуация такая: нормально работало скачивание файлов через PHP, сегодня обнаружил что файлы перестали скачиваться, начинается скачивание и стоит на одном месте.. Не могу устранить проблему... необходимо помощь специалиста... Вчера трогал папку /var, переставил права на пользователя apache всей папки, после чего ssh не пускал, сегодня восстановил сделав chown -R root.root /var.. Думаю где то не хватает прав, потому и не скачивает, хотя php нормально выполняется...

PHP
12 лет назад
Argyn
29 летКазахстан
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
walexey
46 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад
$1
1 день
  • Похожие заказы

  • SharePoint Server 2010 + Project Server 2010

    Нужен СПЕЦИАЛИСТ по SharePoint 2010 и Project Server 2010 (который является надстройкой SharePoint) Необходимо настроить и либо регулярно, либо сдельно, оказывать техническую поддержку SharePoint Server 2010. Требуется следующее: 1) Установить и настроить Project Server 2) Business Intelligence Center 3) Performance ...

    Настройка сервера/ПО1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Настройка серверов под хостинг

    Нужно настроить тестовую площадку из двух серверов, под хостинг. В наличие: 1. IP - 1 шт. 2. Роутер (раздающий интернет во внутреннюю сеть) 3. Два сервера, на каждом два сайта. Ось CentOS 6 + nginx + апач, панель ISPManager Весь процесс ...

    Настройка сервера/ПО1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Настройка почты на сервере Ubuntu

    $15

    Нужна грамотная настройка почтовой системы сервера, работающего на Ubuntu 10.10 Чтобы можно было спокойно производить массовую рассылку почты с форума phpbb3 и чтобы все эти письма доходили до пользователей. На форуме зарегистрировано 2500 пользователей. На сервере установлен ...

    Ubuntu
    Настройка сервера/ПО6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Требуется настроить сайт на сервере

    Сайт написан на C# WCF-сервис + PHP (Поисковик). Требуется оптимизировать потребление памяти и развернуть сайт на боевом сервере (Windows Server 2008 R2). Сейчас есть проблема в стабильной работе. Приветствуются навыки: - Понимание основ ООП. - Опыт оптимизации .NET приложений. - Основы ...

    Настройка сервера/ПОнет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Настройка сервера на clodo.ru

    $100

    Необходимо настроить виртуальный сервер под работу одного крупного сайта и 10-15 небольших (должны быть изолированы друг от друга) apache, nginx, php, mysql, ftp, ssh, cron, отправка почты с подписью DKIM для основного сайта Сейчас установлена Ubuntu ...

    Настройка сервера/ПО1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Настроить VPS или хостинг под наш сайт

    Собственно нужно смастерить обычный хостинг Linux. Задача настроить полностью рабочий VPS. Сделать функцию: Отключить время исполнения скриптов. т.е чтобы парсер например мог работать 24 часа в сутки. Будет установлен WebAsyst (Shop Script) Также если знаете VPS или Хостинги в ...

    Настройка сервера/ПО6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Настроить сервер на нормальную работу

    Есть сайт большой по типу onru.ru нужно настроить правильно сервер, поскольку сейчас часть проектов не работает по этой причине, поисковики выдают ошибки в работе сервера и не индексируют нормально, ответы сервера через одно место, 404 не ...

    Настройка сервера/ПО14 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Настройка видеохостинга

    $35

    Имеется необходимость ДОнастроить видеохостинг на движке ClipBucket. Сайт - http://naoblake.com/ Видеохостинг в целом уже рабочий, но нужно "довести до ума", а именно: 1- грузит flv, но не воспроизводит, 2- есть претензии к качеству конвертации, желательно улучшить, 3- есть неясности с ...

    Настройка сервера/ПО4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад