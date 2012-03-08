Помочь решить проблему со скачиванием файлов (PHP)

Ситуация такая: нормально работало скачивание файлов через PHP, сегодня обнаружил что файлы перестали скачиваться, начинается скачивание и стоит на одном месте.. Не могу устранить проблему... необходимо помощь специалиста... Вчера трогал папку /var, переставил права на пользователя apache всей папки, после чего ssh не пускал, сегодня восстановил сделав chown -R root.root /var.. Думаю где то не хватает прав, потому и не скачивает, хотя php нормально выполняется...