Оптимизация сервера

ОС: Debian 6 (x64) +ISP Lite

ОЗУ: 2GB (Используется ~900Mb)

Сайт: Wordpress + MAXCACHE

Форум: XenForo + APC (вроде)

Загрузка главной страницы форума: Время: 0,1215 сек. Запросов к БД: 9

Необходимо как можно лучше оптимизировать сервер, возможно установить другое ПО, оптимизировать базу данных MySQL — вообщем сделать генерацию страницы как можно быстрее и уменьшить насилование БД.

С бюджетом не очень всё хорошо, поэтому подожду как можно больше предложений.