Сервер CS1.6, автоматизация оплаты админки

Есть сервер с CentOS 6 amd64, установлена CPanel. Необходимо установить Zend Framework (не Zend Optimizer - он уже установлен). Что я пытался сделать: Установка из репозиториев root@sh1 [~]# rpm -Uvh http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/6/x86_64/epel-release-6-5.noarch.rpm root@sh1 [~]# rpm -Uvh http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-6.rpm root@sh1 [~]# yum --enablerepo=remi install ...
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Есть игровой сервер Counter-Strike 1.6, на который продаются админки в ручном режиме. Сервер был изначально настроен и в техническом плане работа меня устраивает.
Что хочется реализовать:
1. автоматическая покупка админки(на день, неделю, месяц) без моего участия через сайт
2. автоматическая покупка уникальной модели игрока(например моделей только 5), покупка возможна только если есть свободная модель
3. покупка +1HP(на день, неделю, месяц), т.е. у игрока будет 101 жизнь на определённый срок
У меня довольно посредственные знания в настройке amx, плагинов и т.д., поэтому прошу более детально рассказать возможно ли внедрить описанный выше функционал, а особенно в автоматическом режиме оплаты. Указывайте, пожалуйста, ориентировочную цену за работу по 3-м пунктам. Текст заявок скрыт.
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