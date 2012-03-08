Сервер CS1.6, автоматизация оплаты админки

Есть игровой сервер Counter-Strike 1.6, на который продаются админки в ручном режиме. Сервер был изначально настроен и в техническом плане работа меня устраивает.

Что хочется реализовать:

1. автоматическая покупка админки(на день, неделю, месяц) без моего участия через сайт

2. автоматическая покупка уникальной модели игрока(например моделей только 5), покупка возможна только если есть свободная модель

3. покупка +1HP(на день, неделю, месяц), т.е. у игрока будет 101 жизнь на определённый срок

У меня довольно посредственные знания в настройке amx, плагинов и т.д., поэтому прошу более детально рассказать возможно ли внедрить описанный выше функционал, а особенно в автоматическом режиме оплаты. Указывайте, пожалуйста, ориентировочную цену за работу по 3-м пунктам. Текст заявок скрыт.