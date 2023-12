Установка Zend Frameworks на CentOS 6 c CPanel

Есть сервер с CentOS 6 amd64, установлена CPanel.

Необходимо установить Zend Framework (не Zend Optimizer - он уже установлен).

Что я пытался сделать:

Установка из репозиториев

root@sh1 [~]# rpm -Uvh http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/6/x86_64/epel-release-6-5.noarch.rpm

root@sh1 [~]# rpm -Uvh http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-6.rpm

root@sh1 [~]# yum --enablerepo=remi install php-ZendFramework* --exclude php-ZendFramework-Db-Adapter-Oracle

Loaded plugins: fastestmirror

Loading mirror speeds from cached hostfile

* base: ftp.plusline.de

* epel: mirror.fraunhofer.de

* extras: ftp.plusline.de

* remi: remirpm.mirror.gymkl.ch

* updates: ftp.plusline.de

Setting up Install Process

No package php-ZendFramework* available.

Error: Nothing to do

Установка вручную

Загрузил Zend Framework Full Package (minimal package - то же самое), разархивировал, скопировал папку library в /var, сделал chmod -R +rx Zend, добавил в include_path /var/library

Результат - при заходе на сайт, использующего Zend, ошибка: Fatal error: Uncaught exception 'Zend_Config_Exception' with message 'file_get_contents(/configs/main.yaml) [__construct('/configs/main.y...', 'development') #1 /var/library/Zend/Application.php(85): Zend_Application->_loadConfig('/configs/main.y...') #2 /home/evlan182/public_html/artevlanova.ru/index.php(15): Zend_Application->__construct('development', '/configs/main.y...') #3 {main} thrown in /var/library/Zend/Config/Yaml.php on line 175

Тот же эффект, если залить содержимое папки library в корень сайта, присвоить соответствующие значения владельца:группы и сделать chmod 755.

Предпочтительный вариант - заставить устанавливатся из репозиториев.

Необходимо установить и дать инструкцию, чтобы я мог повторить действие на других серверах.

PS: на сервере уже крутится несколько сайтов, поэтому нужно быть осторожным.