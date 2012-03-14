Установка Zend Frameworks на CentOS 6 c CPanel

Нужен СПЕЦИАЛИСТ по SharePoint 2010 и Project Server 2010 (который является надстройкой SharePoint) Необходимо настроить и либо регулярно, либо сдельно, оказывать техническую поддержку SharePoint Server 2010. Требуется следующее: 1) Установить и настроить Project Server 2) Business Intelligence Center 3) Performance ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сервер с CentOS 6 amd64, установлена CPanel.
Необходимо установить Zend Framework (не Zend Optimizer - он уже установлен).
Что я пытался сделать:
Установка из репозиториев
root@sh1 [~]# rpm -Uvh http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/6/x86_64/epel-release-6-5.noarch.rpm
root@sh1 [~]# rpm -Uvh http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-6.rpm
root@sh1 [~]# yum --enablerepo=remi install php-ZendFramework* --exclude php-ZendFramework-Db-Adapter-Oracle
Loaded plugins: fastestmirror
Loading mirror speeds from cached hostfile
* base: ftp.plusline.de
* epel: mirror.fraunhofer.de
* extras: ftp.plusline.de
* remi: remirpm.mirror.gymkl.ch
* updates: ftp.plusline.de
Setting up Install Process
No package php-ZendFramework* available.
Error: Nothing to do
Установка вручную
Загрузил Zend Framework Full Package (minimal package - то же самое), разархивировал, скопировал папку library в /var, сделал chmod -R +rx Zend, добавил в include_path /var/library
Результат - при заходе на сайт, использующего Zend, ошибка: Fatal error: Uncaught exception 'Zend_Config_Exception' with message 'file_get_contents(/configs/main.yaml) [__construct('/configs/main.y...', 'development') #1 /var/library/Zend/Application.php(85): Zend_Application->_loadConfig('/configs/main.y...') #2 /home/evlan182/public_html/artevlanova.ru/index.php(15): Zend_Application->__construct('development', '/configs/main.y...') #3 {main} thrown in /var/library/Zend/Config/Yaml.php on line 175
Тот же эффект, если залить содержимое папки library в корень сайта, присвоить соответствующие значения владельца:группы и сделать chmod 755.
Предпочтительный вариант - заставить устанавливатся из репозиториев.
Необходимо установить и дать инструкцию, чтобы я мог повторить действие на других серверах.
PS: на сервере уже крутится несколько сайтов, поэтому нужно быть осторожным.
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