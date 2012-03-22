Настройка сервера на CentOS 6.0

$35
Настройка сервера/ПОЗавершен16 заявок195 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо настроить VPS сервер

- установка apache

- установка mysql

- установка php 5.2.17 тогда

- FTP сервер

- phpMyAdmin

- Nginx в качестве frontend

- установка ISPConfig

ТАКЖЕ НУЖНА ОПТИМИЗАЦИЯ ВСЕГО ЧТО УСТАНОВЛЕНО. Другими словами, чтобы например Apache не съедал всю оперативную память

Требуется совет какую операционную систему лучше ставить CentOS 6.0 32 bit или CentOS 6.0 64 bit ?

Рассматриваются предложения с указанием сроков и реальной стоимости.

Работа оплачивается только после её выполнения.

CentOS
12 лет назад
suvorov-alex
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
mizer911
Михаил 
45 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад
$40
1 день
Работа была выполнена очень быстро и профессионально!
Приятно было поработать с Александром, четкая постановка задачи, своевременная оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую!
  • Похожие заказы

  • Сервер CS1.6, автоматизация оплаты админки

    Есть игровой сервер Counter-Strike 1.6, на который продаются админки в ручном режиме. Сервер был изначально настроен и в техническом плане работа меня устраивает. Что хочется реализовать: 1. автоматическая покупка админки(на день, неделю, месяц) без моего участия через ...

    Настройка сервера/ПО1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Установка Zend Frameworks на CentOS 6 c CPanel

    Есть сервер с CentOS 6 amd64, установлена CPanel. Необходимо установить Zend Framework (не Zend Optimizer - он уже установлен). Что я пытался сделать: Установка из репозиториев root@sh1 [~]# rpm -Uvh http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/6/x86_64/epel-release-6-5.noarch.rpm root@sh1 [~]# rpm -Uvh http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-6.rpm root@sh1 [~]# yum --enablerepo=remi install ...

    CentOS
    Настройка сервера/ПО1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Помочь решить проблему со скачиванием файлов (PHP)

    Ситуация такая: нормально работало скачивание файлов через PHP, сегодня обнаружил что файлы перестали скачиваться, начинается скачивание и стоит на одном месте.. Не могу устранить проблему... необходимо помощь специалиста... Вчера трогал папку /var, переставил права на ...

    PHP
    Настройка сервера/ПО1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Настройка серверов под хостинг

    Нужно настроить тестовую площадку из двух серверов, под хостинг. В наличие: 1. IP - 1 шт. 2. Роутер (раздающий интернет во внутреннюю сеть) 3. Два сервера, на каждом два сайта. Ось CentOS 6 + nginx + апач, панель ISPManager Весь процесс ...

    Настройка сервера/ПО1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Настройка почты на сервере Ubuntu

    $15

    Нужна грамотная настройка почтовой системы сервера, работающего на Ubuntu 10.10 Чтобы можно было спокойно производить массовую рассылку почты с форума phpbb3 и чтобы все эти письма доходили до пользователей. На форуме зарегистрировано 2500 пользователей. На сервере установлен ...

    Ubuntu
    Настройка сервера/ПО6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Требуется настроить сайт на сервере

    Сайт написан на C# WCF-сервис + PHP (Поисковик). Требуется оптимизировать потребление памяти и развернуть сайт на боевом сервере (Windows Server 2008 R2). Сейчас есть проблема в стабильной работе. Приветствуются навыки: - Понимание основ ООП. - Опыт оптимизации .NET приложений. - Основы ...

    Настройка сервера/ПОнет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Настройка сервера на clodo.ru

    $100

    Необходимо настроить виртуальный сервер под работу одного крупного сайта и 10-15 небольших (должны быть изолированы друг от друга) apache, nginx, php, mysql, ftp, ssh, cron, отправка почты с подписью DKIM для основного сайта Сейчас установлена Ubuntu ...

    Настройка сервера/ПО1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Настроить VPS или хостинг под наш сайт

    Собственно нужно смастерить обычный хостинг Linux. Задача настроить полностью рабочий VPS. Сделать функцию: Отключить время исполнения скриптов. т.е чтобы парсер например мог работать 24 часа в сутки. Будет установлен WebAsyst (Shop Script) Также если знаете VPS или Хостинги в ...

    Настройка сервера/ПО6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад