Настройка сервера на CentOS 6.0

Есть игровой сервер Counter-Strike 1.6, на который продаются админки в ручном режиме. Сервер был изначально настроен и в техническом плане работа меня устраивает. Что хочется реализовать: 1. автоматическая покупка админки(на день, неделю, месяц) без моего участия через ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо настроить VPS сервер
- установка apache
- установка mysql
- установка php 5.2.17 тогда
- FTP сервер
- phpMyAdmin
- Nginx в качестве frontend
- установка ISPConfig
ТАКЖЕ НУЖНА ОПТИМИЗАЦИЯ ВСЕГО ЧТО УСТАНОВЛЕНО. Другими словами, чтобы например Apache не съедал всю оперативную память
Требуется совет какую операционную систему лучше ставить CentOS 6.0 32 bit или CentOS 6.0 64 bit ?
Рассматриваются предложения с указанием сроков и реальной стоимости.
Работа оплачивается только после её выполнения.
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