1C настроить (удаленно рассказать как решить)

проблема:

"у меня абсолютно пустая база - новая. но там уже есть валюта регламентированного учета.

я в нее делаю загрузку документов из управление торговлей.

и оттуда у меня тоже загружается валюта, в итоге у меня получается две валюты.

не буду долго объяснять почему - но мне это очень мешает.

мне нужно либо

1. удалить эту долбанную регламентированную валюту

2. либо сделать так чтобы из управление торговлей не загружалась другая валюта"