1C настроить (удаленно рассказать как решить)

Настройка сервера/ПОЗакрытнет заявок119 просмотров
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проблема:

"у меня абсолютно пустая база - новая. но там уже есть валюта регламентированного учета.

я в нее делаю загрузку документов из управление торговлей.

и оттуда у меня тоже загружается валюта, в итоге у меня получается две валюты.

не буду долго объяснять почему - но мне это очень мешает.

мне нужно либо

1. удалить эту долбанную регламентированную валюту

2. либо сделать так чтобы из управление торговлей не загружалась другая валюта"

12 лет назад
nethorizons
39 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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