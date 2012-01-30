nethorizons

Петр Пышный nethorizons

 
39 летРоссия/Санкт-Петербург
18 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Статьи по бухгалтерии и около-бухгалтерии

    Нужно несколько уникальных статей по бухгалтерии для повышения количества страниц сайта и соответственно его веса. Тематики могут быть, скажем так, и около-бухгалтерские в сторону начала и ведения бизнеса вцелом (но не переливание воды о торговле ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Макет буклета A6

    Нужно разработать Макет рекламного Буклета A6 Бухгалтерской Компании, для типографии. Надо что бы было нормально. Выглядело не дешево. Ахутнг! Самоуверенные Детишки, пожалуйста, не пишите, надоело вам платить за ваши весьма убогие и безответственные поделки. Нет, серьезно. ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • 1C настроить (удаленно рассказать как решить)

    проблема: "у меня абсолютно пустая база - новая. но там уже есть валюта регламентированного учета. я в нее делаю загрузку документов из управление торговлей. и оттуда у меня тоже загружается валюта, в итоге у меня получается две валюты. не ...

    Настройка сервера/ПОнет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Картинка

    Нужна картинка для сайта по продаже окон... Заместо той что на oknaeuro.ru Что-то симпотное надо, и НЕ ворованное с других сайтов.

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Иконки менюшки в одном стиле

    Иконки в меню для сайта по продаже окон в одном красивом стиле. Названия пунктов меню: "Окна в кредит" "Заказ на диване" "Бесплатный вызов замерщика" "Наши прeимущества"

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Привести в порядок мини-flash сайт

    Есть флэш-сайт визитка 1 который тормозит из за эффекта воды. Суть эффекта вроде бы в смещении одной картинки относительно другой. Нужно переделать эффект что бы не тормозило, или создать похожий на базе той же фоновой картинки моря. ...

    Анимация4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад
Отзывы фрилансеров
nati_anti
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Статьи по бухгалтерии и около-бухгалтерии
Могу рекомендовать Петра, как адекватного заказчика, с которым приятно работать. Ставит понятные задачи, всегда на связи для решения текущих вопросов. Только хорошие впечатления от сотрудничества.
ok
Ответный отзыв
A-nebo
Алла 
54 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
12 дней назад
$20
10 баллов
12 лет назад
Картинка
Прекрасный заказчик! В ходе спокойного и вежливого общения определяется задача. Исполнитель не ограничивается ни во времени, ни в реализации идеи. Обсуждение превью незамедлительно, ведь Петр на связи в нужное время. А после принятия работы производится моментальная оплата. Рекомендую!+ Благодарю за приятное сотрудничество. И готова выполнить новую работу. :) Ещё раз большое спасибо, Петр!
ok
Ответный отзыв
A-nebo
Алла 
54 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
12 дней назад
$20
10 баллов
12 лет назад
Иконки менюшки в одном стиле
Позитивный, приятный в общении человек. Вежливый и щедрый заказчик. Рекомендую!+ Спасибо, Петр! Всяческих благ и улыбок с неба!
Человек знает что делает, приветлив и контактен в работе, инициативность, информативность. Остались только хорошие впечатления.
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