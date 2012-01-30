nethorizons

Несколько статей по бухгалтерской тематике для разбавления сайта.
- Копирайтингнет заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно несколько уникальных статей по бухгалтерии для повышения количества страниц сайта и соответственно его веса. Тематики могут быть, скажем так, и около-бухгалтерские в сторону начала и ведения бизнеса вцелом (но не переливание воды о торговле ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад
Нужно разработать Макет рекламного Буклета A6 Бухгалтерской Компании, для типографии. Надо что бы было нормально. Выглядело не дешево. Ахутнг! Самоуверенные Детишки, пожалуйста, не пишите, надоело вам платить за ваши весьма убогие и безответственные поделки. Нет, серьезно. ...Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен11 лет назад
проблема: "у меня абсолютно пустая база - новая. но там уже есть валюта регламентированного учета. я в нее делаю загрузку документов из управление торговлей. и оттуда у меня тоже загружается валюта, в итоге у меня получается две валюты. не ...Настройка сервера/ПОнет заявокЗакрыт12 лет назад
Нужна картинка для сайта по продаже окон... Заместо той что на oknaeuro.ru Что-то симпотное надо, и НЕ ворованное с других сайтов.Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен12 лет назад
Иконки в меню для сайта по продаже окон в одном красивом стиле. Названия пунктов меню: "Окна в кредит" "Заказ на диване" "Бесплатный вызов замерщика" "Наши прeимущества"Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад
Есть флэш-сайт визитка 1 который тормозит из за эффекта воды. Суть эффекта вроде бы в смещении одной картинки относительно другой. Нужно переделать эффект что бы не тормозило, или создать похожий на базе той же фоновой картинки моря. ...Анимация4 заявкиЗакрыт12 лет назад